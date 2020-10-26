В благовещенском парке Дружбы укрепят берег пруда

Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В Благовещенске объявили аукцион на берегоукрепление пруда в парке Дружбы. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, средства на ремонт выделили из регионального бюджета.

Сейчас со стороны улицы Дьяченко берег водоёма обрывистый, со стороны Новотроицкого шоссе – пологий. Состояние берега специалисты оценили как аварийное, нарушающее эстетический вид рекреационной зоны.



По техзаданию подрядчику предстоит демонтировать старое берегоукрепление, восстановить бордюрные камни и тротуары вдоль водоема и укрепить берег габионами – конструкциями из металлической сетки, заполненной камнями.



По планам, работы начнутся уже в этом году. Подрядчик закупит необходимые строительные материалы и проведёт земляные работы.



Закончат берегоукрепление к концу мая 2021 года.