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26октября
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сегодня, 14:33 0

В благовещенском парке Дружбы укрепят берег пруда

В благовещенском парке Дружбы укрепят берег пруда
Фото: www.instagram.com/parkdrujby_blg/

В Благовещенске объявили аукцион на берегоукрепление пруда в парке Дружбы. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, средства на ремонт выделили из регионального бюджета.

Сейчас со стороны улицы Дьяченко берег водоёма обрывистый, со стороны Новотроицкого шоссе – пологий. Состояние берега специалисты оценили как аварийное, нарушающее эстетический вид рекреационной зоны.

По техзаданию подрядчику предстоит демонтировать старое берегоукрепление, восстановить бордюрные камни и тротуары вдоль водоема и укрепить берег габионами – конструкциями из металлической сетки, заполненной камнями.

По планам, работы начнутся уже в этом году. Подрядчик закупит необходимые строительные материалы и проведёт земляные работы.

Закончат берегоукрепление к концу мая 2021 года.

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#отдых #строительство

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