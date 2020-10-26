Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость
сегодня, 14:19 0

Ураган обрушился на Хабаровск: повалены сотни деревьев

Ураган обрушился на Хабаровск: повалены сотни деревьев
Фото: мэрия Хабаровска

В результате сильного ветра с мокрым снегом в Хабаровске оказались повалены сотни деревьев. Особенно сильно пострадали ещё не сбросившие листву вязы на Амурском бульваре.

— В Хабаровске только на территориях общего пользования пострадало более двух тысяч деревьев - свыше сотни стволов обрушились полностью, на остальных изрядно изломаны крупные сучья и ветви. Но эта цифра не окончательная: подсчет еще идет… Такую картину мы наблюдаем повсеместно в краевой столице, но особенно печальна она на Амурском бульваре - самом зеленом в городе. Сегодня на распиле и вывозе упавших стволов и сучьев у нас трудится 7 бригад, — рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Серьёзно пострадала и роща на центральном кладбище Хабаровска, здесь рухнуло порядка 500 деревьев. В городе без электричества из-за обрыва проводов остаётся 450 многоквартирных домов и порядка тысячи частных.

Этот циклон не доберётся до Благовещенска. По прогнозу, непогода придёт в областной центр Приамурья на выходных. Ожидается похолодание и мокрый снег.

Просмотров всего: 139

#погода

распечатать


Общество 1

Синоптики обещают утренний туман: прогноз погоды в Приамурье на 26 октября
Происшествия

Из-за циклона на Сахалине подтопило жилые дома и размыло дороги
Общество

На востоке Приамурья пройдёт слабый снег: прогноз погоды на 25 октября
Общество

В субботу в Амурской области ожидается дождь и мокрый снег: прогноз погоды на 24 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь