Ураган обрушился на Хабаровск: повалены сотни деревьев

В результате сильного ветра с мокрым снегом в Хабаровске оказались повалены сотни деревьев. Особенно сильно пострадали ещё не сбросившие листву вязы на Амурском бульваре.

— В Хабаровске только на территориях общего пользования пострадало более двух тысяч деревьев - свыше сотни стволов обрушились полностью, на остальных изрядно изломаны крупные сучья и ветви. Но эта цифра не окончательная: подсчет еще идет… Такую картину мы наблюдаем повсеместно в краевой столице, но особенно печальна она на Амурском бульваре - самом зеленом в городе. Сегодня на распиле и вывозе упавших стволов и сучьев у нас трудится 7 бригад, — рассказали в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Серьёзно пострадала и роща на центральном кладбище Хабаровска, здесь рухнуло порядка 500 деревьев. В городе без электричества из-за обрыва проводов остаётся 450 многоквартирных домов и порядка тысячи частных.

Этот циклон не доберётся до Благовещенска. По прогнозу, непогода придёт в областной центр Приамурья на выходных. Ожидается похолодание и мокрый снег.