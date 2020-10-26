Пожарный в Архаре спас человека, попавшего под поезд

В Архаре начальник караула местной пожарной части Алексей Макаров спас человека. Вовремя оказанная помощь предотвратила большую потерю крови и сохранила пострадавшему жизнь, мужчина находится в больнице, рассказали в Амурском центре ГЗ и ПБ.

Алексей Макаров возвращался со службы домой через железнодорожный переезд. Пожарный ждал пока пройдёт грузовой состав и стал свидетелем того, как мужчина пытается перейти железнодорожный переезд, пролезая под вагонами.

— Передо мной было несколько автомобилей, из-за них разглядел мужчину на велосипеде, который решил пролезть под вагонами. Через пару минут поезд тронулся, и я увидел, как вагоны потащили за собой велосипед, — рассказал Алексей.

Когда состав проехал, пожарный увидел лежащего мужчину, которому поездом отрезало ноги. Алексей оказал пострадавшему первую помощь.

— Думать времени у меня не было. Сразу вызвал скорую помощь и начал перебирать вещи в машине, ища, что можно применить в качестве жгута. Увидел резиновый шланг от компрессора. Ножом разрезал его на две части, каждая примерно по метру, перетянул ноги выше колен. До приезда медиков проверил пульс и запомнил время наложения жгута. Другие водители в это время разговаривали с пострадавшим, чтобы он не отключился от болевого шока.

Хотя Алексей Макаров и работает в противопожарной службе области 12 лет, и прошёл свой путь от пожарного до начальника караула, но применять такие знания на практике ему пришлось впервые. Своевременно оказанная помощь спасла пострадавшему жизнь, в настоящее время он находится в Архаринской больнице.