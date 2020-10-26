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26октября
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Скончался руководитель «Амурстройзаказчика» Анатолий Лагутин

Скончался руководитель «Амурстройзаказчика» Анатолий Лагутин

22 октября в Благовещенске на 84-ом году ушёл из жизни генеральный директор ООО «СЗ «Амурстройзаказчик» Анатолий Лагутин. Как сообщили в компании, Анатолий Семёнович скончался после непродолжительной болезни.

Анатолий Лагутин родился 7 июля 1937 года в Хабаровском крае. В 1972 году получил профессию инженера–строителя в Хабаровском политехническом институте, прошёл трудовой путь от мастера строительного участка до начальника главка.

За достижения в развитии строительной отрасли был удостоен почётного звания Заслуженный строитель РСФСР. Имел ученую степень академика международной академии управления и развития, являлся постоянным членом ассоциации строителей Амурской области.

Имел государственные награды: Орден Дружбы народов, Орден трудового Красного Знамени, Орден «Во славу отечества» 1 и 2 степени, медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За отличие в охране гос. границ».

Анатолий Лагутин участвовал в строительстве Комсомольского металлургического комбината, Хабаровского нефтеперерабатывающего завода в Хабаровском крае, заводов «Дальсельмаш», «Сельхозмашина», силовых трансформаторов в Еврейской автономной области.

В Амурской области Анатолий Семёнович строил Бурейскую ГЭС, Ерковецкий и Богучанский угольные разрезы, завод «Автозапчасть» и другие объекты.

За активную общественную деятельность и благотворительность был удостоен звания «Меценат столетия».

Прощание состоится 28 октября в 9:30 в православном храме Архистратига Божия Гавриила и прочих Небесных сил бесплотных на ул. Горького, 133.

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#память

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Комментарии
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  • дед

    дед
    1 час назад

    Анатолий Семёнович, Вас будет сильно не хватать! Земля - пухом.....

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