Амурским предпринимателям помогают продвигать свой онлайн-бизнес

Более 200 амурских предпринимателей получили помощь в продвижении онлайн-бизнеса. В регионе полным ходом идёт проект «Развивай.рф | Бизнес онлайн». В рамках проекта проводят обучающие вебинары и предоставляют средства на рекламу, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Проект реализуют Фонд развития Дальнего Востока, ВЭБ.РФ и Mail.ru Group. По объёму поддержки область заняла шестое место среди регионов-участников. Бизнесменам оказывают комплексную поддержку: проводят обучение, выделяют средства для рекламы в сети ВКонтакте, рассказывают, как перевести бизнес в онлайн. Участие могут принять как те, кто уже ведёт бизнес в интернете, так и новички.

— Основная цель проекта - помочь малому и среднему бизнесу Дальнего Востока и Арктики быстро, просто и бесплатно развивать бизнес в интернете. Мы предоставляем предпринимателям уникальную возможность. Средства, выделяемые участникам проекта, позволяют протестировать рекламные стратегии, научиться пользоваться таргетингом, привлечь новых клиентов, увеличить выручку и, тем самым, вывести бизнес на новый уровень, — рассказывает вице-президент Фонда Кирилл Каменев.

К программе уже присоединилось более 7 тысяч предпринимателей Арктики и ДВ, около 80 процентов создали онлайн-магазины и получили на развитие продаж в сети более 50 миллионов рублей. Всего в Приамурье зарегистрирован 26 181 предприятий, из них микро, малый и средний бизнес: соответственно - 25 076, 1049 и 56 предприятий.