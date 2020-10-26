Полиция Франции задержала выходца из Чечни, поставившего «лайк» под фото убитого учителя

Внимание сил внутренней безопасности Франции привлек профиль молодого человека в Twitter. Как считает полиция, его комментарии и записи в блоге попадают под оправдание терроризма. К этому относится и поставленный им «лайк» под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя, сообщает телеканал.

Владельцем аккаунта оказался 22-летний мужчина чеченского происхождения, который сейчас живёт во французском городе Блуа. Молодой человек был задержан и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. После теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению.

16 октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Убийца был застрелен полицией.

Совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца. Последние 12 лет он проживал во Франции.