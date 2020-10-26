В Тынде дети катаются на неокрепшем льду

Мнения амурчан в комментариях под этим постом в соцсетях разделились.

«Ужас то какой! Как мы раньше выживали без того, что нас сдавали сердобольные граждане. В детстве под лёд проваливались и камнями в снежках кидались, и ничего — выжили. Ребёнок воспитывается по принципу: утром ушёл, если вечером вернулся весь — молодец», «Помню в детстве зимой зацепишься за автобус и едешь до следующей остановки! А про тонкий лёд я вообще молчу...», «Детям нужен свежий воздух», - пишут одни.

«За детками надо приглядывать, особенно возле речки», «Под берегом лед уже нормальный, главное, чтоб к полынье не подходили», - считают другие.

МЧС категорически не рекомендует выходить на лёд осенью и советует присматривать за своими детьми.