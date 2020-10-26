Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:38 1

Амурчан приглашают бесплатно научиться цифровой грамотности

Амурчан приглашают бесплатно научиться цифровой грамотности

Бесплатные образовательные программы повышения квалификации стали доступны жителям Амурской области с октября 2020 года. Обучиться цифровым навыкам можно на образовательном портале Учеба.онлайн и образовательной платформе clickcdo.ru.

Программа «КЛИК-интенсив» на платформе clickcdo.ru рассчитана на управленцев в сфере бизнеса, социальной сфере, а также в органах власти. В рамках курса «Управление на основе данных: погружение» слушатели узнают о передовых технологиях управления на основе опыта таких крупных компаний как Счетная палата Российской Федерации, Минстрой России, ПАО СК «Росгосстрах», ПАО «Газпром нефть», Х5 Retail Group, группа компаний «Р-Фарм», РАНХиГС и другие.

Образовательный портал «Учеба.онланйн» запустил программы повышения квалификации на темы «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных».

Учиться можно в любое удобное время, после окончания обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации государственного образца.

Просмотров всего: 419

#бизнес #образование

распечатать

Фотогалерея

Общество

Масочный режим в благовещенских торговых точках нарушают в основном покупатели
Экономика

Программу льготной ипотеки под 6,5 % годовых продлят до 1 июля 2021 года
Общество 1

В Циолковском за «Тотальный диктант» получили одиннадцать двоек

Общество

За ремонтом школы в Малиновке следят через 6 камер видеонаблюдения
Комментарии
Показать все (1)
  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    57 минут назад

    прием заявок в 2020 году закрыт. Как всегда "оперативно".

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь