Амурчан приглашают бесплатно научиться цифровой грамотности

Бесплатные образовательные программы повышения квалификации стали доступны жителям Амурской области с октября 2020 года. Обучиться цифровым навыкам можно на образовательном портале Учеба.онлайн и образовательной платформе clickcdo.ru.

Программа «КЛИК-интенсив» на платформе clickcdo.ru рассчитана на управленцев в сфере бизнеса, социальной сфере, а также в органах власти. В рамках курса «Управление на основе данных: погружение» слушатели узнают о передовых технологиях управления на основе опыта таких крупных компаний как Счетная палата Российской Федерации, Минстрой России, ПАО СК «Росгосстрах», ПАО «Газпром нефть», Х5 Retail Group, группа компаний «Р-Фарм», РАНХиГС и другие.

Образовательный портал «Учеба.онланйн» запустил программы повышения квалификации на темы «Основы цифровой грамотности» и «Обработка персональных данных».

Учиться можно в любое удобное время, после окончания обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации государственного образца.