Певица Слава подарила дочери Mercedes
Певица Слава купила своей дочери Александре автомобиль Mercedes-Benz. Весь процесс покупки звезда показала в своем Instagram, сообщает «Пятый канал».
Александре Морозовой 21 год и она тоже строит музыкальную карьеру. Девушка появилась на свет, когда ее матери было всего 19.
«Первый авто — это очень волнительно! Мой трогательный кот так рад!» — написала под видео в блоге Слава, выложив также и фото счастливой дочери с подарком.
«Конечно, мамочка бы больше радовалась, если бы какой-то любимый человек подарил любимой моей доченьке это. Но пока только мамочка!», — добавила певица.
Звездные друзья и коллеги, а также фанаты Славы не оставили без внимания щедрый подарок.
Певице Славе 40 лет, ее старшая дочь Саша родилась в 1999 году от брака с Константином Морозовым. Сейчас исполнительница замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким, которому родила дочь Антонину. Девочке скоро исполнится девять лет.
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