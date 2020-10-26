Певица Слава подарила дочери Mercedes

Александре Морозовой 21 год и она тоже строит музыкальную карьеру. Девушка появилась на свет, когда ее матери было всего 19.

«Первый авто — это очень волнительно! Мой трогательный кот так рад!» — написала под видео в блоге Слава, выложив также и фото счастливой дочери с подарком.

«Конечно, мамочка бы больше радовалась, если бы какой-то любимый человек подарил любимой моей доченьке это. Но пока только мамочка!», — добавила певица.

Звездные друзья и коллеги, а также фанаты Славы не оставили без внимания щедрый подарок.

Певице Славе 40 лет, ее старшая дочь Саша родилась в 1999 году от брака с Константином Морозовым. Сейчас исполнительница замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким, которому родила дочь Антонину. Девочке скоро исполнится девять лет.