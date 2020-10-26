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26октября
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сегодня, 12:23 0

Пенсии в ноябре выплатят раньше – 2 и 3 ноября

Пенсии в ноябре выплатят раньше – 2 и 3 ноября

День народного единства, 4 ноября, будет нерабочим для всех почтовых отделений Приамурья. Поэтому сотрудники почты выплатят пенсии заранее — 2 и 3 ноября.

— Традиционно выплачивают пенсии через отделения Почты России с 3 по 20 число месяца. Точную дату, когда выплату принесут на дом, можно уточнить в своем почтовом отделении. Таким способом пенсию получают 43 процента амурчан, — сообщает пресс-служба регионального филиала ПФР.

Для тех, кто получает пенсию через кредитные учреждения, изменений не будет. По данным ПФР Приамурья, сейчас в регионе проживает более 233,5 тысячи пенсионеров.

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#пенсии

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