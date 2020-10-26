Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 1

«Это террористы!»: во Владивостоке буйного пассажира сняли с самолёта (видео)

«Это террористы!»: во Владивостоке буйного пассажира сняли с самолёта (видео)
Фото: skr.su

Житель Южно-Сахалинска устроил дебош на борту самолёта Владивосток – Южно-Сахалинск. Перед взлётом мужчина начал громко обзывать всех вокруг террористами и требовать к себе капитана воздушного судна, сообщает РИА «Сахалин и Курилы».

— Вот это террористы! А это террористки! Быстро командира-капитана! — кричал мужчина.

Южносахалинца, который собирался лететь из Владивостока домой, сняли с рейса. Самолёт вылетел без задержки.

Просмотров всего: 1212

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


В России и мире

Полиция Франции задержала выходца из Чечни, поставившего «лайк» под фото убитого учителя
Общество 6

Теперь из Хабаровска в Санкт-Петербург можно улететь напрямую

Общество 4

В Константиновке мужчина чуть не убил топором полицейского

Общество

Благовещенские автобусы вернутся на привычные маршруты
Комментарии
Показать все (1)
  • старатель

    старатель
    1 час назад

    в клетку и пусть там покричит , развелось иванько

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь