«Это террористы!»: во Владивостоке буйного пассажира сняли с самолёта (видео)
Житель Южно-Сахалинска устроил дебош на борту самолёта Владивосток – Южно-Сахалинск. Перед взлётом мужчина начал громко обзывать всех вокруг террористами и требовать к себе капитана воздушного судна, сообщает РИА «Сахалин и Курилы».
— Вот это террористы! А это террористки! Быстро командира-капитана! — кричал мужчина.
Южносахалинца, который собирался лететь из Владивостока домой, сняли с рейса. Самолёт вылетел без задержки.
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