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26октября
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сегодня, 12:08 5

Учёные объяснили, почему у некоторых пациентов COVID-19 проходит бессимптомно

Учёные объяснили, почему у некоторых пациентов COVID-19 проходит бессимптомно

Бессимптомное носительство COVID-19 может быть связано не с хорошим иммунитетом, а с толерантностью организма к инфекции. Учёные считают, что это одна из стратегий организма по борьбе с инфекцией, иммунная система воспринимает чужеродный антиген как собственный и не пытается отторгнуть его, поэтому воспалительные и защитные процессы не запускаются, — рассказали в «Известиях».

Такая реакция организма по отношению к возбудителям заболеваний не открытие. Ранее подобный феномен уже описывали для туберкулёза, где большинство заражённых – носители без симптомов, а также для холеры и других инфекций.

Случаи трёх пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали студенты Пекинского колледжа лёгочной медицины. Китайские медики отметили, что у пациентов не было никаких симптомов, хотя вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительного периода времени.

— Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию, — объяснил и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Как мы писали ранее, в Приамурье, как и по всей России, начали считать бессимптомных больных, теперь их причисляют к новым случаям. На прошлой неделе цифры достигли рекордных размеров, но, к примеру, из 105 новых случаев, зафиксированных за сутки в течение 21 октября, 35 заразившихся являются бессимптомными носителями вируса.

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#коронавирус #наука

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "из 105 новых случаев лишь 35 заболевших являются носителями вируса"

    Сами поняли, что написали?

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Что тут непонятного?

    35 - носители вируса

    70 - неносители вируса

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    В смысле не носители? А почему они в новые случаи попали?

    Что это за новые случаи? Я так понял, что это случаи заражения вирусом.

    Получается, что они заражены вирусом, который они не носят?

    А что они тогда носят, если заражены?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    они носят партийный билет члена ЕР

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    50 минут назад

    А вшивый всё про баню! )))

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