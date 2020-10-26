Учёные объяснили, почему у некоторых пациентов COVID-19 проходит бессимптомно

Такая реакция организма по отношению к возбудителям заболеваний не открытие. Ранее подобный феномен уже описывали для туберкулёза, где большинство заражённых – носители без симптомов, а также для холеры и других инфекций.

Случаи трёх пациентов с толерантностью к коронавирусу уже описали студенты Пекинского колледжа лёгочной медицины. Китайские медики отметили, что у пациентов не было никаких симптомов, хотя вирусное присутствие сохранялось в течение продолжительного периода времени.

— Организм пытается как можно быстрее нивелировать последствия от встречи с патогеном. Для этого используются две стратегии: быстро и эффективно избавиться от самого патогена, чтобы он не успел запустить патологические процессы, или же уменьшить повреждения или изменения, вызываемые инфекцией. Во втором случае и говорят о формировании толерантности к заболеванию, — объяснил и. о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Васин.

Как мы писали ранее, в Приамурье, как и по всей России, начали считать бессимптомных больных, теперь их причисляют к новым случаям. На прошлой неделе цифры достигли рекордных размеров, но, к примеру, из 105 новых случаев, зафиксированных за сутки в течение 21 октября, 35 заразившихся являются бессимптомными носителями вируса.