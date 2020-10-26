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26октября
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сегодня, 11:53 12

Теперь из Хабаровска в Санкт-Петербург можно улететь напрямую

Теперь из Хабаровска в Санкт-Петербург можно улететь напрямую

После пятилетнего перерыва возобновили прямые авиарейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург. Первый рейс в аэропорт Пулково вылетел в понедельник, 26 октября, в 02:10 по московскому времени.

— Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько лет. Теперь рейсы будет осуществлять Nordwind Airlines. Добраться до северной столицы можно будет всего за восемь часов полёта. Регулярные рейсы будут летать по понедельникам и четвергам, — сообщает «Интерфакс».

Просмотров всего: 997

#жизнь #транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    а мы?

  • Farinelli

    Farinelli
    2 часа назад

    Хорошая новость

  • Farinelli

    Farinelli
    2 часа назад

    Кроненберг, а мы сидим дальше в жопе мира

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    2 часа назад

    Кроненберг 26 минут назад

    а мы?

    А мы на перекладных.

  • йошкин кит

    йошкин кит
    1 час назад

    А мы до тынды скоро и то пешком

  • Разнящий

    Разнящий
    1 час назад

    А нахрена нам Питер?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Кроненберг

    50 минут назад



    а мы?

    А вы попробуйте найти личность не хуже Дегтярёва на губерство. Тогда и вы полетите.

    А пока вам только поезда отменяют. )

  • апельсино

    апельсино
    1 час назад

    Слава богу, наконец-то

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 час назад

    Кроненберг

    а мы?

    С билетом в один конец можно и из Хабаровска улететь ))

  • Николай28регион

    Николай28регион
    29 минут назад

    Мы столица Приамурья !!! Живем в тупиковом городе. Чем гордимся ?

  • Николай28регион

    Николай28регион
    28 минут назад

    Мы столица Приамурья !!! Живем в тупиковом городе. Чем гордимся ?

  • ой стыдно

    ой стыдно
    10 минут назад

    Нам зачем эти самолеты 5% пользователей могут из хабаровска- с большой буквы, улететь .

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