Теперь из Хабаровска в Санкт-Петербург можно улететь напрямую

После пятилетнего перерыва возобновили прямые авиарейсы из Хабаровска в Санкт-Петербург. Первый рейс в аэропорт Пулково вылетел в понедельник, 26 октября, в 02:10 по московскому времени.

— Переговоры с авиаперевозчиками об открытии этого маршрута велись несколько лет. Теперь рейсы будет осуществлять Nordwind Airlines. Добраться до северной столицы можно будет всего за восемь часов полёта. Регулярные рейсы будут летать по понедельникам и четвергам, — сообщает «Интерфакс».

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