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26октября
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сегодня, 11:09 3

В Константиновке мужчина чуть не убил топором полицейского

В Константиновке мужчина чуть не убил топором полицейского
Фото: pixabay.com

В Константиновке 27-летний местный житель ударил полицейского топором по голове. Полицейский выжил, но был серьёзно ранен. Зампрокурора Амурской области утвердил обвинение по уголовному делу по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

— Обвиняемый во дворе своего дома препятствовал законной деятельности сотрудника полиции. Ранее неоднократно судимый мужчина причинил вред здоровью представителю власти. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме, — сообщает прокуратура Амурской области.

Уголовное дело направлено в Амурский областной суд для рассмотрения по существу.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    19 минут назад

    Заголовок написала маленькая девочка для журнала "крестьянка"? Автор выгони из себя село...

  • Tуман

    Tуман
    15 минут назад

    Голова полицейского оказалась твёрже топора рецидивиста

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 минута назад

    Из учебника РКИ (пример, как НЕ надо использовать русский язык) : "И вот вскоре, к своему ужасу, Володя увидел в саду свою собаку, а во рту у неё - очень грязного и очень мёртвого кролика".

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