В Константиновке мужчина чуть не убил топором полицейского

В Константиновке 27-летний местный житель ударил полицейского топором по голове. Полицейский выжил, но был серьёзно ранен. Зампрокурора Амурской области утвердил обвинение по уголовному делу по статье 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

— Обвиняемый во дворе своего дома препятствовал законной деятельности сотрудника полиции. Ранее неоднократно судимый мужчина причинил вред здоровью представителю власти. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину в полном объеме, — сообщает прокуратура Амурской области. Уголовное дело направлено в Амурский областной суд для рассмотрения по существу.

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