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26октября
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Благовещенские автобусы вернутся на привычные маршруты

Благовещенские автобусы вернутся на привычные маршруты
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске закончился масштабный ремонт улицы Ленина. Во вторник, 27 октября, городские автобусы вернутся на привычные маршруты, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

Маршруты № 2 и 2А, 5, 39 будут двигаться по улице имени 50-летия Октября до улицы Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 11 — по улице Ленина до улицы Мухина и далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № К — по улице Ленина до улицы Артиллерийской и далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 7 — по улице Горького до улицы Пионерской, затем до улицы Ленина и далее по утвержденному маршруту;

Маршруты № 8, 26 — по улице имени 50-летия Октября до улицы Ленина, затем по улице имени Богдана Хмельницкого до улицы Красноармейской и далее по утвержденному маршруту;

Маршрут № 22 — по улице Калинина до улицы Красноармейской, затем Богдана Хмельницкого – Зейская – Шевченко – Горького – Пионерская – Ленина – Богдана Хмельницкого – Красноармейская и далее по утвержденному маршруту.

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#дороги #транспорт

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