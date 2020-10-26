В Благовещенске горели заброшенные гаражи (видео)

Фото: очевидцев

Вечером 25 октября в Благовещенске в районе пересечения улиц Калинина и Северной загорелись заброшенные гаражи. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Амурской области, сообщение поступило в 17:35.

К месту вызова выехали 11 человек и две единицы техники благовещенской пожарно-спасательной части № 1. Через пять минут открытое горение ликвидировали.

Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются.

По сообщениям очевидцев, непосредственно перед пожаром возле гаражей видели нескольких мальчишек, примерно десятилетнего возраста.

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Mr. Mustard