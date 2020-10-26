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26октября
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сегодня, 10:18 0

Михаил Ефремов продолжает надеяться на смягчение приговора

Михаил Ефремов продолжает надеяться на смягчение приговора
Фото: ria.ru

Актер Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, сообщил РИА Новости ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

— Мы навестили сегодня в СИЗО-5 Михаила Ефремова. Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов, — сообщил Мельников.

— Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, — добавил правозащитник.

Артист сообщил, что пока не знает, куда его распределят, и это зависит от руководства ФСИН.

23 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову с 8 лет до 7,5 года. ДТП произошло 8 июня в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

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#ДТП #суды

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