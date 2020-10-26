Михаил Ефремов продолжает надеяться на смягчение приговора

— Мы навестили сегодня в СИЗО-5 Михаила Ефремова. Его огорчил приговор, но он сказал нам, что остался удовлетворен работой своих новых адвокатов, — сообщил Мельников.

— Михаил Ефремов надеется на смягчение приговора в кассационной инстанции, — добавил правозащитник.

Артист сообщил, что пока не знает, куда его распределят, и это зависит от руководства ФСИН.

23 октября Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову с 8 лет до 7,5 года. ДТП произошло 8 июня в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.