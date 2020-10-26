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26октября
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сегодня, 10:40 1

Проект закона о химической кастрации педофилов в России готов

Проект закона о химической кастрации педофилов в России готов
Фото: pixabay.com

К внесению на рассмотрение Госдумы готовят закон о химической кастрации педофилов, такую меру хотят сделать принудительной. Изменения в Уголовный кодекс нужны в связи с увеличением количества преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с 2016 года они возросли на 20 процентов, сообщают «Известия».

Поправки внесут в статьи «Виды принудительных мер медицинского характера» и «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь». Проект готовят депутаты «Единой России». Причина, по которой необходимо вводить такие меры, – рост преступлений в отношении несовершеннолетних. По официальной статистике Генпрокуратуры, в 2019 году было совершено 1 266 таких преступлений.

— Статью 99 предлагается дополнить таким видом принудительных мер медицинского характера, как «химическая кастрация». В статье 101.1 необходимо ввести в законодательство термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение». Их перечень должно будет определить правительство РФ, — объяснил автор законопроекта, депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Аналогичный законопроект готовят и депутаты «Справедливой России», за тяжкие преступления эта партия предложила вернуть для педофилов смертную казнь. Детский же омбудсмен России Анна Кузнецова предложила создать в стране реестр педофилов и следить за ними всю их жизнь.

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#закон

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    47 минут назад

    Я то думал, что "ОНИ" после введения в организм препаратов, сами отвалятся, а всего лишь "подавляют сексуальное влечение"...

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