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26октября
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сегодня, 10:17 5

По уровню безработицы Приамурье оказалось на 41 месте в стране

По уровню безработицы Приамурье оказалось на 41 месте в стране
Фото: pixabay.com

Амурская область заняла 41 место в рейтинге уровня безработицы по версии РИА Новости. По сравнению с прошлым годом ситуация ухудшилась, эксперты связывают это, в том числе с пандемией коронавируса.

Уровень безработицы в Приамурье, по данным Росстата, летом этого года составил 6,3 процента от трудоспособного населения. Год назад безработных в регионе было меньше – 5,8 процента. Сейчас на поиск работы, по оценке экспертов, амурчане тратят до полугода. Экономисты федерального уровня грешат на пандемию – множество мелких предприятий закрылось из-за введённых ограничительных мер.

У наших соседей, хабаровчан, ситуация лучше. В Хабаровском крае уровень безработицы составил 4,3 процента, даже снизившись по сравнению с прошлым годом. В Приморском крае уровень безработицы – 5,7 процента, такой же – на Сахалине. А вот в Забайкальском крае с безработицей всё плохо: регион на 71 месте в стране с 9,6 процентами безработных.

В среднем по России уровень безработицы составил 6,3 процента, за год увеличившись на 1,9 пункта. Меньше всего проблем с работой испытывают жители Москвы, Югры и Ямала, а больше всего – в Чечне, Ингушетии и Тыве.

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#работа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    вся деревня без работы

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    на стройках века работают иностранцы-на своих по фиг

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    это стата взята с тех кто оф.учет прошел?

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    чтобы попасть на стройку века, вначале на обычной поработать надо, а у нас всё пороги биржи труда лентяи околачивают.

    Думают им там нормальную работу предложат, ага.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    32 минуты назад

    Сейчас чтобы стать ответственным рабочим нужно преодолевать высокий порог вхождения на эту стезю: затратить время, средства, изменить свою психику, способы коммуникации и т.д. Это было и при социализме. В 1964 году 7 сентября в Саратовской области Юрий Илясов свёл на ноль кучу народа в селе Малый Мельник. Причина ? Забрали трактор, сняли с трактористов, чтобы отдать "его трактор" другому. Хотя он прошёл обучение в СПТУ, знал слесарное дело и по колхозным меркам в свои 27 лет считался специалистом.

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