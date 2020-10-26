По уровню безработицы Приамурье оказалось на 41 месте в стране

Уровень безработицы в Приамурье, по данным Росстата, летом этого года составил 6,3 процента от трудоспособного населения. Год назад безработных в регионе было меньше – 5,8 процента. Сейчас на поиск работы, по оценке экспертов, амурчане тратят до полугода. Экономисты федерального уровня грешат на пандемию – множество мелких предприятий закрылось из-за введённых ограничительных мер.

У наших соседей, хабаровчан, ситуация лучше. В Хабаровском крае уровень безработицы составил 4,3 процента, даже снизившись по сравнению с прошлым годом. В Приморском крае уровень безработицы – 5,7 процента, такой же – на Сахалине. А вот в Забайкальском крае с безработицей всё плохо: регион на 71 месте в стране с 9,6 процентами безработных.

В среднем по России уровень безработицы составил 6,3 процента, за год увеличившись на 1,9 пункта. Меньше всего проблем с работой испытывают жители Москвы, Югры и Ямала, а больше всего – в Чечне, Ингушетии и Тыве.