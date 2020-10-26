В Амурской области стало больше фазанов

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В заказниках Амурской области завершаются осенние учёты. Охотоведы дирекции пересчитывают барсуков, ондатр и фазанов на особо охраняемых территориях. Одновременно считают енотовидных собак. Масштабные работы продлятся до ноября.

По предварительным данным, осенние учёты покажут рост численности всех трёх видов, сообщает пресс-служба дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Приамурья.

Например, в Березовском заказнике в прошлом году насчитали 580 фазанов. В этом году учёные насчитали уже 620 птиц. В Благовещенском заказнике численность фазанов за год выросла с 204 до 240 особей, в Муравьевском — с 375 до 660 птиц.

Количество фазанов в южных районах региона стабильно увеличивается каждый год. Земли массово распахивают, и птицам здесь легко найти еду. Кроме того, в Амурской области уже не первый год запрещена охота на самок фазана, а ещё эти птицы легко размножаются.

Также вне опасности популяции барсука и ондатры в заказниках области. Тёплый сезон с дождями принёс барсукам неприятности с жильём, но улучшил кормовую базу. Ондатры, живущие в хатках по берегам озёр, и вовсе ничего плохого в дождях не видят.

— В последние годы охотники в значительной степени потеряли интерес к ондатрам, что положительно сказывается на их численности. Кроме того, у зверьков нет проблем ни с кормовой базой, ни с подходящими для строительства хаток водоемами. Все это ведет к стабильному росту численности, — рассказал главный охотовед Михаил Лесик.