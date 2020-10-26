Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:04 2

В Амурской области стало больше фазанов

В Амурской области стало больше фазанов
Фото: Lukasz Lukasik

В заказниках Амурской области завершаются осенние учёты. Охотоведы дирекции пересчитывают барсуков, ондатр и фазанов на особо охраняемых территориях. Одновременно считают енотовидных собак. Масштабные работы продлятся до ноября.

По предварительным данным, осенние учёты покажут рост численности всех трёх видов, сообщает пресс-служба дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Приамурья.

Например, в Березовском заказнике в прошлом году насчитали 580 фазанов. В этом году учёные насчитали уже 620 птиц. В Благовещенском заказнике численность фазанов за год выросла с 204 до 240 особей, в Муравьевском — с 375 до 660 птиц.

Количество фазанов в южных районах региона стабильно увеличивается каждый год. Земли массово распахивают, и птицам здесь легко найти еду. Кроме того, в Амурской области уже не первый год запрещена охота на самок фазана, а ещё эти птицы легко размножаются.

Также вне опасности популяции барсука и ондатры в заказниках области. Тёплый сезон с дождями принёс барсукам неприятности с жильём, но улучшил кормовую базу. Ондатры, живущие в хатках по берегам озёр, и вовсе ничего плохого в дождях не видят.

— В последние годы охотники в значительной степени потеряли интерес к ондатрам, что положительно сказывается на их численности. Кроме того, у зверьков нет проблем ни с кормовой базой, ни с подходящими для строительства хаток водоемами. Все это ведет к стабильному росту численности, — рассказал главный охотовед Михаил Лесик.

Просмотров всего: 541

#животные #природа

распечатать


Происшествия 3

На трассе Благовещенск – Свободный сбили лошадей
Общество 1

Синоптики обещают утренний туман: прогноз погоды в Приамурье на 26 октября
Общество 5

Химики из МГУ в пробах воды с Камчатки нашли продукты распада гептила
Происшествия

Из-за циклона на Сахалине подтопило жилые дома и размыло дороги
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    А муравьёв когда считать начнут?

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    А муравьёв когда считать начнут?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь