На трассе Благовещенск-Свободный сбили лошадей

Неподалёку от Свободного, на автодороге в Благовещенск, автомобиль сбил двух лошадей. Животные не выжили.

ЧП произошло вечером в воскресенье, 25 октября, в тёмное время суток, возле посёлка Орлиный в 17 километрах от Свободного. После столкновения с животными автомобиль перевернулся, находившиеся в нём люди пострадали.

— Мужик влетел в двух лошадей. Мы только что вытаскивали и переворачивали машину. Один мужик находился под ней… У второго разбито лицо просто в мясо… Это просто жесть, серьёзно, — сообщил подписчик паблика @svb_dtp в Instagram.

Пользователи соцсетей выражают негодование по поводу гибели животных, но отмечают, что виноваты, скорее всего, хозяева лошадей, пасшихся без всякого присмотра. Заметить неожиданно вышедшее на трассу животное ночью и успеть затормозить почти нереально, отмечают амурчане.

Официальную информацию от правоохранительных органов предоставят позже.