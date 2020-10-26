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26октября
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Выбор читателей за 25 октября

Выбор читателей за 25 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 25 октября.

В Приамурье выявили 108 новых заражений COVID-19

В Амурской области выявлены 108 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

Обновленную площадь Ленина в Благовещенске откроют в ноябре

В столице Приамурья к середине ноября завершат первый этап строительства «Трибуны-холл». По информации подрядчика, на участке почти в пять гектаров уже демонтировали сцену и фонтан. Также успели заменить старый водопровод, освещение и инженерные коммуникации. Они устарели не только физически, но и морально.

В Благовещенске на один день изменятся маршруты трёх автобусов

В Благовещенске с девяти часов утра понедельника, 26 октября, изменятся маршруты № 9, 28 и 36. Это связано с нанесением разметки на Калинина — Красноармейской.

Химики из МГУ в пробах воды с Камчатки нашли продукты распада гептила

Московские учёные обнаружили нитрозодиэтиламин и тетраметил-2-тетразен в пробах воды, взятых на Камчатке, рассказал на канале «Редакция» журналист Алексей Пивоваров. Эти вещества являются продуктами распада ракетного топлива — гептила.

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#Обзор #интернет #СМИ

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