Гороскоп 26 октября: Водолеев ждут ложные обещания, а Скорпионы преумножат финансы

Восход Солнца: 07:10

Заход Солнца: 17:16

Солнце в Скорпионе.

Овен. Неблагоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Вероятность негативного влияния состороны очень велика. Возможны ошибки в работе, неверная оценка надежности партнёра, ссоры с близкими людьми.

Телец. Тщеславие и честолюбие могут затруднить разрешение некоторых вопросов. Риск в коммерческих операциях станет причиной финансовых потерь. Накопившиеся дела или невыполненные в прошлом году обязательства потребуют немедленного разрешения.

Близнецы. День откровений, очищения мыслей, день размышлений. Не прислушивайтесь к чужому мнению: излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Рак. Комфортна первая половина дня. Не стоит терять время, если вы мечтаете о популярности, хотите нравиться и общаться, ищете друзей, слушателей, поклонников, попутчиков, даете советы в области моды, эстетики, рекламы.

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Лев. Усиливаются жизненный потенциал, творческие способности, деловитость. Женщины-Львы могут быть обманутыми в любовных отношениях. Коммерческие операции сулят успех. Организаторские способности и умение рационально распределять время положительно скажутся на результатах работы.

Дева. Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию.

Весы. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. Нельзя суетиться и проявлять мелочность. Сегодня постарайтесь избавиться от предвзятых взглядов и субъективных оценок. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий, напряженной физической работы.

Скорпион. Противопоказано сомневаться в себе, конкуренты воспользуются вашим промедлением и обойдут вас. Сегодня вас ожидает улучшение финансовых дел. Не исключено, что придётся с головой окунуться в деловую деятельность, где ожидаются свои взлеты и падения.

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Стрелец. День серьезных провокаций и противостояния. Исход любого спора будет чреват скандалом, потому что сегодня взаимопонимание полностью отсутствует. Будьте предельно осторожными. Опасный сатанинский день.

Козерог. Не унывайте, если работа не приносит мгновенного финансового результата. Не бросайте дело в самом начале, по мнению астрологов, вы заняты перспективной задачей, которая поможет вам выйти на новый профессиональный уровень.

Водолей. Один из дней обольщения, ложных обещаний, напрасных ожиданий. Не следует рисковать, пускаться в авантюры, выделяться из окружения. Вероятны проблемы, требующие компромиссного решения.

Рыбы. Благоприятный день для делового общения, обсуждения рабочих вопросов, разговоров о финансовых делах и развитии бизнеса. Будет возможность познакомиться с людьми, у которых можно многому научиться, и вы ее не упустите.

Астролог: Вальдемар Небоходцев