Гороскоп на неделю 26 октября – 1 ноября: Весам пора в отпуск, а у Стрельцов исполнятся планы

Общий астрологический прогноз на неделю с 26 октября по 1 ноября для всех знаков зодиака.

Овен. Объектом вашего пристального внимания и приложения усилий будет то, что вы привезли из последней командировки. На горизонте начинает маячить солидный куш, но он окажется у вас в руках не ранее, чем вы выполните взятые на себя обязательства.

Телец. Все хорошо, даже прекрасно. События развиваются в нужном вам направлении, с лихвой окупаются ваши прошлые мытарства, вам отдают долги, приносят извинения обидевшие вас когда-то люди, ваше сердце не враждует с разумом, а ваши прибыли в несколько раз превышают ваши же средние показатели.

Близнецы. На этой неделе есть вероятность старта проекта, к которому вы долго готовились. Скорее всего, все сложится весьма удачно, так как вы уже обезопасили себя по всем фронтам, все согласовали и обзавелись необходимыми в этом деле ресурсами.

Рак. Рак может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить.

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Лев. Умение видеть мелочи придает жизни вкус, а чрезмерное акцентирование внимания на них превращает толстый классический роман в сборник анекдотов. Роман действует на сознание изнутри, анекдоты скользят по поверхности, оттого обстоятельства первого врезаются в память на всю жизнь, а обстоятельства вторых забываются почти сразу после прочтения.

Дева. Следите за своим здоровьем. На этой неделе могут обостриться старые болезни. Кроме этого, постарайтесь правильно питаться, чтобы не возникло проблем с желудком.

Весы. Отличное время для отпуска. Всеми правдами и неправдами отпрашивайтесь на работе, если не хватает денег – занимайте, если в кассах нет билетов – езжайте зайцем. И куда-нибудь подальше. Не на Канары, так хоть в Трускавец, а если не в Трускавец, то в какое-нибудь захолустье, где пахнет не бензином, а сеном и навозом, и самый громкий шум производится не автомобильным двигателем, а клювом дятла.

Скорпион. Вас может посетить желание что-то изменить в своей жизни. Скоропалительных решений в этот период принимать не стоит, есть риск совершить серьезную ошибку. По-настоящему расслабиться и отдохнуть вы сможете на дачном участке, если таковой имеется, или на пикнике в компании друзей.

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Стрелец. Планы, на осуществление которых вы уже и не надеялись, могут исполниться в ближайшее время. Но, чтобы не упустить свой звездный час, придется все время быть начеку. Порой будет непросто, сложности на работе могут выбить из колеи.

Козерог. Ваша семья сейчас очень в вас нуждается. Проводите с домочадцами больше времени, отложив на время все остальные дела. Не помешает заняться здоровьем: могут одолеть зимняя простуда и грипп. Лучше сразу пойти на больничный — так болезнь отступит гораздо быстрее.

Водолей. Время благоприятно для интеллектуальной активности, общения, однако сейчас вашу голову могут посетить нежизнеспособные и авантюрные идеи. Ближе к концу недели может возникнуть нервное напряжение.

Рыбы. Если человек жалуется на «холод и непонимание в любви», то правомочно поставить вопрос: «А была ли сама любовь?». Возможно, Вы приняли за любовь страсть, которая недолговечна и импульсивна. Но, если это не так, то, скорее всего, Вам недостает не любви, а возможности выражения своих чувств. А это совсем иное дело.

Астролог: Вальдемар Небоходцев