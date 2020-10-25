Рогозин уволил гендиректора дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу

Фото: vostok.russian.space

Дмитрий Рогозин объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, должностные наказания настигли руководителей центра по итогам докладов на производственном совещании на космодроме Восточный.

Также Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгения Рогозу. Напомним, накануне заключили под стражу директора филиала АО «ЦЭНКИ» — космический центр «Восточный». Руководителя подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.

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#космодром #российская власть

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