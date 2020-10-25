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25октября
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сегодня, 17:38 2

Рогозин уволил гендиректора дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу

Рогозин уволил гендиректора дирекции космодрома Восточный Евгения Рогозу
Фото: vostok.russian.space

Дмитрий Рогозин объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, должностные наказания настигли руководителей центра по итогам докладов на производственном совещании на космодроме Восточный.

Также Дмитрий Рогозин уволил генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома „Восточный“» Евгения Рогозу.

Напомним, накануне заключили под стражу директора филиала АО «ЦЭНКИ» — космический центр «Восточный». Руководителя подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу.

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#космодром #российская власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 минут назад

    созвучные фамилии

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    3 минуты назад

    Честно звучит как анекдот )) Рогозин уволил Рогозу. Маск уволил Марс...

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