В Приамурье выявили 108 новых заражений COVID-19

Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлены 108 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 13 — бессимптомно, у 37 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 743,12 на 100 тысяч населения. На COVID обследовали 378 703 человека, в том числе за последние сутки — 3 499.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 871 заражение. 5 075 человек выздоровели, 61 человек скончался.