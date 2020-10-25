Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 0

В Приамурье выявили 108 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявили 108 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявлены 108 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,9 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ, у 13 — бессимптомно, у 37 — в виде пневмонии.

Показатель заболеваемости составляет 743,12 на 100 тысяч населения. На COVID обследовали 378 703 человека, в том числе за последние сутки — 3 499.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 871 заражение. 5 075 человек выздоровели, 61 человек скончался.

Просмотров всего: 681

#коронавирус #здоровье #медицина

распечатать


Общество 2

Благовещенские больницы продолжают искать волонтёров
Общество 4

РЖД в декабре отменяет фирменный поезд Благовещенск-Тында
Общество

В Хабаровском крае мошенники вымогали деньги на борьбу с коронавирусом

Коронавирус

ВОЗ: Пандемия коронавируса движется к критической точке
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь