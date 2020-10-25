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25октября
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сегодня, 16:40 0

Глава Свободного проинспектировал строительство новой лыжной базы в Дубовке

Глава Свободного проинспектировал строительство новой лыжной базы в Дубовке
Фото: www.instagram.com/presssluzhba_svb/

Сегодня Владимир Константинов побывал с проверкой на лыжной базе в Дубовке. Там идут строительные работы и подготовка к открытию в 2021 году.

Всё лето на базе шли работы по установке качелей, беседок, навесов под мангалы. В настоящее время ведется укладка тротуарной плитки. Кроме того, на базе уже начались работы по оборудованию лыжероллерной трассы длиной 1050 метров, которую воспитанники спортивной школы будут использовать в летнее время.

На улице Котовского, где ранее располагался клуб «Дубравушка», Владимиру Константинову представили наработки по проекту здания, которое здесь планируют построить. На первом этаже проектировщики предлагают сделать актовый зал, кабинет для собраний членов ТОС и опорный пункт полиции, а на втором этаже — небольшую кухню и четыре комнаты, где смогут остановиться отдыхающие на лыжной базе. Также предусмотрено благоустройство территории с установкой детского игрового комплекса.

При благоприятных условиях начать стройку можно будет уже в следующем году, сообщает пресс-служба администрации города Свободного в своём Инстаграме.

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#отдых #Свободный #туризм

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