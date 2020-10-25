В Благовещенске потерялась пенсионерка

Фото: www.instagram.com/lizaalert_amur/

Обновлено: 17:00



В Благовещенске разыскивают 80-летнюю Антонину Шишкову. Она ушла из дома 23 октября и с этого момента о её местонахождении ничего не известно.

В Благовещенске начались поиски Шишковой Антонины Ивановны, женщина 1940 года рождения вышла из дома 23 октября и пропала. У неё возможны проблемы с памятью, сообщается в Инстаграме поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 165-170 сантиметров, нормальное телосложение. Была одета в бордовую дублёнку, тёмные брюки, синие кроссовки или серые сапоги.

Сегодня сотрудникам полиции удалось найти пенсионерку в АОКБ. Женщина упала на улице, пришла в себя уже в больнице. В пресс-службе МО МВД России по городу Благовещенску сообщают, что Антонина Шишкова находится в отделении травматологии, её жизни ничего не угрожает.