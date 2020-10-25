Движение на автодороге Зея-Поляковский восстановлено
Сегодня на дороге Зея – Поляковский между Чалбачами и Умлеканом было остановлено движение транспорта из-за двух огромных луж на проезжей части. На данный момент дорожники сделали отвод воды с этого участка и засыпали ямы.
Амур.инфо сегодня утром писало, что ОГИБДД закрыло автобусные маршруты на дороге Зея – Поляковский.
В ремонтных работах задействовали самосвал, погрузчик и бульдозер. Беспрепятственное движение автотранспорта восстановлено, сообщил в своём Инстаграме амурский минтранс.
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