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25октября
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сегодня, 15:20 2

Благовещенские больницы продолжают искать волонтёров

Благовещенские больницы продолжают искать волонтёров
Фото: https://pixabay.com/

В связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в областном центре продолжается набор волонтёров для работы в городских поликлиниках.

Отдел по делам молодёжи города Благовещенска сообщает в своём Инстаграме, что для помощи врачам по-прежнему требуются люди старше 18 лет. В обязанности волонтёров будет входить обзвон пациентов, приём звонков, заполнение документации и другие срочные функции.

Всех желающих помочь просят обращаться по телефонам: 37-58-65, 51-55-09.⠀

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#коронавирус #здоровье #помощь

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    денег нет-работайте бесплатно

  • sadam_1974

    sadam_1974
    1 час назад

    Работающие за деньги работать уже не хотят. Или не могут уже. Как то так.

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