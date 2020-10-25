Благовещенские больницы продолжают искать волонтёров

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В связи с ухудшением ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в областном центре продолжается набор волонтёров для работы в городских поликлиниках.

Отдел по делам молодёжи города Благовещенска сообщает в своём Инстаграме, что для помощи врачам по-прежнему требуются люди старше 18 лет. В обязанности волонтёров будет входить обзвон пациентов, приём звонков, заполнение документации и другие срочные функции. Всех желающих помочь просят обращаться по телефонам: 37-58-65, 51-55-09.⠀

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