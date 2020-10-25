РЖД в декабре отменяет фирменный поезд Благовещенск-Тында

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В РЖД сообщили, что решено сокращать периодичность тех поездов, которые пользуются наименьшим спросом. Одним из таких стал фирменный поезд «Гилюй», который отправляется из областного центра в Тынду.

Из-за ситуации с ростом заболевания COVID-19 в РЖД приняли решение сократить периодичность движения более 50 пар поездов, сообщает в своём Интсаграме газета «БАМ». Курсирование фирменного поезда «Гилюй» отправлением из Тынды отменяется 14, 18, 22, 26 декабря, отправлением из Благовещенска отменяется 15, 19, 23, 27 декабря.

— Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, — говорится в сообщении РЖД.

На сайте Российских железных дорог пассажиры могут ознакомиться с порядком возврата билетов.