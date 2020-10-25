Химики из МГУ в пробах воды с Камчатки нашли продукты распада гептила

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Московские учёные обнаружен нитрозодиэтиламин и тетраметил-2-тетразен в пробах воды, взятых на Камчатке, рассказал на канале «Редакция» журналист Алексей Пивоваров. Эти вещества являются продуктами распада ракетного топлива — гептила.

YouTube-канал «Редакция» поделился результатами анализов проб воды, которые экологи взяли из океана во время пика внимания к экологической проблеме, выявленной в сентябре у берегов Камчатки. Как рассказал Пивоваров, пробы отвезли в Москву, где эксперты усомнились в популярном доводе о том, что причиной ЧП являются исключительно природные факторы, сообщает «КАМ24».

— Всё оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали. Но на сегодня, новость этой недели буквально, что мы нашли в одной из проб, которые привезли, продукты распада ракетного топлива. Это нитрозодиэтиламин и тетраметил-2-тетразен. Это продукты распада гептила, — пояснил эколог Георгий Каваносян.

По его словам, анализ проб провели в лаборатории химического факультета МГУ. Он также уточнил, что появление обнаруженных веществ возможно исключительно техногенным путём.

— Из всех анализов, которые кто только ни публиковал, будь то государство или, например «Гринпис», нет ни одного анализа в общем доступе, который бы рассматривал продукты распада, трансформации ракетного топлива. То есть мы видим какие угодно анализы: общие химические анализы, тяжёлые металлы, биогены, на сам гептил анализы, которые сделал «Гринпис». Но никто не выкладывал те анализы, которые сделали мы, — цитирует камчатский портал Георгия Каваносяна.

Эколог отметил, что теоретически гептил мог запустить механизм «красных приливов», о котором недавно говорилось, как об основной причине гибели морских обитателей.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов в своём телеграм-канале прокомментировал выводы ученых.

— Мы продолжаем отрабатывать даже малейшие признаки техногенного загрязнения, в том числе и данные, поступающие из МГУ, где специалисты-химики обнаружили следы распада гептила в одной (из двадцати) проб воды, необходимо будет отследить его происхождение. Эти факты нельзя увязать с массовой гибелью гидробионтов по всей акватории, но мы будем настойчиво заниматься очисткой Камчатки от всех видов выявляемых загрязнений, неважно - привели они в этот раз к серьёзным последствиям или нет. Данные следы загрязнения обнаружены в бухте Большая Лагерная, внутри Авачинской губы, где проходит интенсивное судоходство. В то же время, основные факты гибели морских гидробионтов обнаружены в океанской акватории южнее Авачинской губы, причём на разных участках в общей удалённости в сотни километров, вплоть до мыса Лопатка. Взятые там пробы не содержали (по мнению ученых МГУ, а ранее - Гринпис) признаков продуктов распада гептила. Для информации: Радыгинский полигон, на который ссылаются авторы ролика, тяготеет совсем к другим точкам в акватории, в них признаков загрязнения учеными МГУ обнаружено не было, — написал Солодов.