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25октября
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сегодня, 13:20 0

В Хабаровском крае мошенники вымогали деньги на борьбу с коронавирусом

От имени правительства Хабаровского края мошенники вымогали деньги якобы на борьбу с коронавирусом. Выманить средства пытались у руководителей предприятий региона. Сегодня в инстаграм-аккаунте краевого минздрава появился пост, призывающий не доверять злоумышленникам, сообщает AmurMedia.ru.

— Неизвестные распространяют среди руководителей предприятий и в интернете документы о сборах якобы на закупку медоборудования. Людей вводят в заблуждение с помощью герба Хабаровского края и документов с подписью исполняющего обязанности зампредседателя правительства Евгения Никонова, — сказано в посте.

Сегодня Евгений Никонов обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленники также прилагали фейковые банковские реквизиты для перевода средств. В минздраве подчеркнули, что правительство и минздрав не имеют никакого отношения к поддельным документам.

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#происшествия #коронавирус #Дальний Восток

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