В Хабаровском крае мошенники вымогали деньги на борьбу с коронавирусом

— Неизвестные распространяют среди руководителей предприятий и в интернете документы о сборах якобы на закупку медоборудования. Людей вводят в заблуждение с помощью герба Хабаровского края и документов с подписью исполняющего обязанности зампредседателя правительства Евгения Никонова, — сказано в посте.

Сегодня Евгений Никонов обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Злоумышленники также прилагали фейковые банковские реквизиты для перевода средств. В минздраве подчеркнули, что правительство и минздрав не имеют никакого отношения к поддельным документам.