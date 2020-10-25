В Хабаровском крае мошенники вымогали деньги на борьбу с коронавирусом
От имени правительства Хабаровского края мошенники вымогали деньги якобы на борьбу с коронавирусом. Выманить средства пытались у руководителей предприятий региона. Сегодня в инстаграм-аккаунте краевого минздрава появился пост, призывающий не доверять злоумышленникам, сообщает AmurMedia.ru.
— Неизвестные распространяют среди руководителей предприятий и в интернете документы о сборах якобы на закупку медоборудования. Людей вводят в заблуждение с помощью герба Хабаровского края и документов с подписью исполняющего обязанности зампредседателя правительства Евгения Никонова, — сказано в посте.
Сегодня Евгений Никонов обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Злоумышленники также прилагали фейковые банковские реквизиты для перевода средств. В минздраве подчеркнули, что правительство и минздрав не имеют никакого отношения к поддельным документам.
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