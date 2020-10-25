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25октября
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сегодня, 12:57 0

Обновленную площадь Ленина в Благовещенске откроют в ноябре

Обновленную площадь Ленина в Благовещенске откроют в ноябре
Фото: благовещенск.рф

В столице Приамурья к середине ноября завершат первый этап строительства «Трибуны-холл». По информации подрядчика, на участке почти в пять гектаров уже демонтировали сцену и фонтан. Также успели заменить старый водопровод, освещение и инженерные коммуникации. Они устарели не только физически, но и морально.

— Всего с площади Ленина вывезли тысячу самосвалов грунта. Это было необходимо для устройства основания под гранитную плитку. Его сделают из цементно-песчаной смеси, а его толщина составит 60 сантиметров. А вместо старой брусчатки уже уложили 17 тысяч квадратных метров гранитной плитки. Также установили более четырёх километров гранитного бордюрного камня, — сообщает пресс-служба администрации города.

Уже провели ливневую канализацию и водопровод. А на месте двух старых сцен обустроили новые цветники и газоны, завезли чернозём. Вдоль Ленина установили 17 клумб из цельного гранита. Для устройства железобетонного фундамента под них потребовалось более 600 кубических метров бетона. Вскоре на этих клумбах установят деревянные сиденья, а в следующем году высадят деревья и кустарники.

— Полностью заменили и наружное освещение. Длина новой сети новых сетей составляет около девяти километров. На современных чёрных опорах будут гореть светодиодные экономичные светильники, — сообщает пресс-служба администрации.

Всего уже установили 63 опоры, и ещё более ста светильников будут освещать арт-объекты площади. В середине ноября подрядчик перенесёт ограждение с улицы Ленина вглубь к набережной.

— На время переноса ограждения, это около 10 дней, территория остается строительной площадкой. Поэтому просим горожан не посещать сквер и площадь до окончания работ, – подчеркнул представитель подрядчика.

В весенне-летний период убрали сухостойные и больные деревья и кустарники. А следующей весной на их месте посадят новые деревья. Всего на площади и в сквере будет расти около четырёх тысяч деревьев и кустарников.

— Уже зимой начнётся монтаж конструкции фонтана и продолжится демонтаж старой набережной. А также начнётся строительство «Трибуны-холл», – подытожил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

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#дороги #жизнь #строительство

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