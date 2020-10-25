Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова
В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Как пишет «Интерфакс», Петрова застрелили у него дома.
Александр Петров – отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.
По информации пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина.
Александр Петров – совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.
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