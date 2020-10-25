Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:09 6

Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова

Под Выборгом убили отца бывшего пилота «Формулы-1» Виталия Петрова
Фото: gazetavyborg.ru

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили тело бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова. Как пишет «Интерфакс», Петрова застрелили у него дома.

Александр Петров – отец первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

По информации пресс-служба управления СКР по Ленинградской области, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством главы регионального следственного управления Сергея Сазина.

Александр Петров – совладелец ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области, муниципальный депутат Выборга.

Просмотров всего: 608

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

В Хабаровском крае мошенники вымогали деньги на борьбу с коронавирусом

Общество 3

Директора космического центра «Восточный» взяли под стражу
Происшествия

В Благовещенске начальника склада аэропорта будут судить за взятку
В России и мире

Жительница Челябинска выкинула в реку умершего ребенка
Комментарии
Показать все (6)
  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    3 часа назад

    А дедушку племянника участкового гинеколога Урюпинска сифилисом наградили...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Интересно, гнев мещанский стихает? Ну, когда узнаёт насколько богат и влиятелен был убитый?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    2 часа назад

    Это говорит о том, что возможно убитый был не достаточно активен в социальной сфере. Если человек знает как стричь деньги, то он должен 99 % от этой суммы вернуть. Вернуть не в виде подачки, а красиво. Что бы люди чувствовали, что им привалило за заслуги, а не по милости. Придумать как возвращать деньги иногда сложнее, чем их подсчитывать.

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Виталия Петрова в эти выходные пригласили быть судьей на гонке в Португалии, первый подобный опыт. И такое( Пришлось менять планы парню...

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Этап формулы 1 в Амурской области срывается?

  • retrogr

    retrogr
    29 минут назад

    серый кардинал выборга,недельку назад арестовали главу администрации сего города

Показать все (6)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь