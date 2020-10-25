Реки Приамурья покрываются льдом

В бассейне Зейского водохранилища, а также на Зее и Селемдже начался ледоход. На реке Тында установился ледостав, а на реках Олёкма и Мульмуга – неполный ледостав, сообщает Амурский ЦГМС.

— Осенний лёд до наступления морозов слишком тонкий. Поэтому выходить на лёд категорически запрещено. Родители должны пресекать игры детей на тонком льду. Постоянно напоминайте им правила о поведении на льду и последствиях нарушения правил, — напоминает МЧС.

На Амуре и Зее — повышенная водность. Уровни воды выше нормы на 0,1 - 1,4 метров. А на реках области уровень воды наоборот — спадает. По прогнозу специалистов ЦГМС, спад уровней воды продолжится.

Почти все реки находятся в коренных руслах. Исключение составляет только река Белая в районе Среднебелого. Там сохраняется подтопление поймы до 40 сантиметров.