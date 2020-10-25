Российские автотуристы пожаловались на качество дорог в стране

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Из-за закрытия границ летом 2020 года стал активнее развиваться внутренний туризм. Как сообщает портал «За рулём», в отпуск россияне отправлялись чаще всего на личном автотранспорте (63%), вторыми по популярности стали поезда и самолеты (по 16%), а третьими автобусные туры (5%). Проведя опрос среди 1600 автопутешественников из 53 регионов аналитический центр НАФИ узнал с какими трудностями столкнулись туристы.

В опросном листе автотуристы могли выбрать несколько вариантов, и самым популярным из них стал «Низкое качество дорог (наличие неровностей, ям и трещин)». Такой пункт выбрал 81% респондентов.

Второй по полярности вариант (75%) – «большое количество ремонтных работ на трассе». На плохое качество или полное отсутствие мобильной связи и интернета в пути пожаловались 72% автотуристов. На отсутствие освещения на дороге пожаловались 66% опрошенных.

Больше половины респондентов посетовали на высокую стоимость ночлега (59%), рваный режим движения из-за частых ограничений скорости (58%), отсутствие барьерных и сигнальных ограждений (57%), отсутствие разметки или ее плохую видимость (56%) и низкую разрешенную скорость движения (51%).