Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25октября
Предыдущая новость
сегодня, 09:51 1

В Благовещенске закончили благоустройство шести дворов

В Благовещенске закончили благоустройство шести дворов

В Благовещенске в этом году обновляются 24 двора. Шесть из них уже полностью преобразились. Это дворы на Дьяченко, 7 и 9, а также на Пионерской, 151, Ленина, 72, Институской, 13/1 и Шевченко, 17. По остальным 18 адресам ремонт скоро завершат.

— Во дворах ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают наружное освещение и водоотведение, а также устанавливают лавочки и урны. В этом году дворы в Благовещенске приводили в порядок шесть подрядчиков. Они дают гарантию на асфальтобетонное покрытие пять лет, а на тротуары и бортовые камни – четыре года, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска

Ремонт проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 – 2024 годы» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего с 2018 года уже благоустроены 70 дворов. Реализация программы в Благовещенске продолжится.

Просмотров всего: 26

#дети #дороги #жизнь #ЖКХ #работа #строительство

распечатать


Общество 1

В Благовещенском районе Тайвань полдня нет света
Общество 7

Строители моста через Амур получили правительственные награды
Общество 23

Это бескультурье: угрожающие баннеры Благовещенска обсудили на Первом канале
Коронавирус 1

Хабаровчанам снова запретили приглашать гостей на свадьбу
Комментарии
Показать все (1)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    12 минут назад

    такими темпами через 100 лет у нас будут нормальные дворы

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь