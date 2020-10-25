В Благовещенске закончили благоустройство шести дворов

— Во дворах ремонтируют проезды и тротуары, обустраивают наружное освещение и водоотведение, а также устанавливают лавочки и урны. В этом году дворы в Благовещенске приводили в порядок шесть подрядчиков. Они дают гарантию на асфальтобетонное покрытие пять лет, а на тротуары и бортовые камни – четыре года, — сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска

Ремонт проходит в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018 – 2024 годы» и нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего с 2018 года уже благоустроены 70 дворов. Реализация программы в Благовещенске продолжится.