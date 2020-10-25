ВОЗ: Пандемия коронавируса движется к критической точке
Тедрос Гебрейесус, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, в одном из интервью заявил, что мир находится в критической точке пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».
Гендиректор ВОЗ считает, что «ряд стран движется в опасном направлении. Слишком много государств столкнулись с экспонентным ростом случаев COVID-19». В свою очередь это может привести к коллапсу медицинской системы, так как уже сейчас многие больницы и госпитали переполнены и работают на пределе возможностей.
Тедрос Гебрейесус в своей речи призвал руководство всех стран предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить катастрофы.
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