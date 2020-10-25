Выбор читателей за 24 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 24 октября.
Это бескультурье: угрожающие баннеры Благовещенска обсудили на Первом канале
В середине уходящей недели в столице Приамурья на некоторых площадках для наружной рекламы появились угрожающие баннеры. Авторы таким образом хотели привлечь внимание населения к ношению масок и социальной дистанции. Но явно перестарались...
В Амурской области выявили 104 новых заражения коронавирусом
В Амурской области выявили 104 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
Калининский переезд в Благовещенске в понедельник начнут ремонтировать
В Благовещенске частично ограничат движение на двух железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, 26 октября будут ремонтировать проезды по улице Калинина и по улице Тенистой.
Директора космического центра «Восточный» взяли под стражу
Суд избрал меру пресечения директору филиала АО «ЦЭНКИ» — космический центр «Восточный». Мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.
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