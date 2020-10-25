Выбор читателей за 24 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 24 октября.

В середине уходящей недели в столице Приамурья на некоторых площадках для наружной рекламы появились угрожающие баннеры. Авторы таким образом хотели привлечь внимание населения к ношению масок и социальной дистанции. Но явно перестарались...

В Амурской области выявили 104 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

В Благовещенске частично ограничат движение на двух железнодорожных переездах. Как сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска, 26 октября будут ремонтировать проезды по улице Калинина и по улице Тенистой.

Суд избрал меру пресечения директору филиала АО «ЦЭНКИ» — космический центр «Восточный». Мужчину заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.