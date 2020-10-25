Гороскоп на 25 октября: Козерогов ждёт личностный рост, а Львы натолкнутся на препятствие

Восход Солнца: 07:08

Заход Солнца: 17:18

Солнце в Скорпионе.

Овен. Преобразования космической энергии могут сделатьэтот день крайне противоречивым. Вероятны беспричинная тревога, недовольство собой, своей работой или окружающими людьми. Ваша мнительность может усмотреть под внешним благополучием обманы и предательство.

Телец. Вы хорошо понимаете, что чувствуют другие, и поэтому легко находите подход к людям. Ни старые знакомые, ни те, кого вы видите впервые, не смогут утаить от вас ничего важного. Возможно, на вашем пути повстречается опытный врач, который поможет вылечить застарелые хвори.

Близнецы. Сегодня вы должны распланировать свой день так, чтоб решения самых важных задач выпало на дневное время. Вероятны трудности в работе с документами, в первую очередь – финансовыми.

Рак. Ответственный период: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта.

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Лев. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на непреодолимые препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. От благодушия и уступчивости вы можете перейти к упрямству и раздражительности.

Дева. День испытаний и преобразований. Сегодня рекомендуется проявить осторожность в общении и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания. Используйте свое красноречие и убедительностьв решении вероятных конфликтов.

Весы. Благоприятный день, связанный с нравственным очищением, молитвой, всепрощением. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас.

Скорпион. Напряженный день. Вероятно, события будут развиваться не совсем так, как вы планировали. Неожиданное известие или размолвка с близким человеком может смешать все планы. Вы сможете переломить негативные тенденции дня, если субъективные оценки не заслонят реальное положение дел.

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Стрелец. Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории. Один из «чистых» дней. Отмечен гармонией и душевным равновесием. День любви, новых знакомств.

Козерог. Стартует период личного роста, постарайтесь перейти в работе на новый уровень. День несет мир и восстановление равновесия. Первую половину дня посвятите оформлению деловых бумаг и документов.

Водолей. Вам стоит исключить суету, болтливость и нетерпение. Внимания сегодня заслуживают фундаментальные вещи. Если хотите получить прочный результат, необходимо набраться терпения и стать практичнее.

Рыбы. Звезды напоминают, что искренняя благотворительность не связана с благодарностью. Не вступайте в конфликты, просто потихоньку делайте то, что считаете правильным. День удачен для того, чтобы возродить ранее прерванные отношения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев