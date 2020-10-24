Из-за циклона на Сахалине подтопило жилые дома и размыло дороги
На острове Сахалин 24 октября из-за обильных отсадков и выхода рек из берегов подтопило 76 домов и размыло дороги местного значения. Развернуты пункты временного размещения населения. В них за помощью обратилось уже 6 человек, пишет Сахалин.Инфо со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.
По сообщению пресс-службы МЧС России Сахалинской области «погода в районе улучшается, подъем воды в реках прекратился». Об опасности затопления и возможных последствиях прохождения циклона местное население было заранее извещено.
В район максимального подтопления выдвинулась оперативная группа.
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