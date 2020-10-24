Из-за циклона на Сахалине подтопило жилые дома и размыло дороги

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По сообщению пресс-службы МЧС России Сахалинской области «погода в районе улучшается, подъем воды в реках прекратился». Об опасности затопления и возможных последствиях прохождения циклона местное население было заранее извещено.

В район максимального подтопления выдвинулась оперативная группа.