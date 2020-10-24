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24октября
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сегодня, 17:34 0

Благовещенцам на улицах раздали тысячу медицинских масок

Благовещенцам на улицах раздали тысячу медицинских масок

Сегодня в городе прошла акция по раздаче медицинских масок. Две тысячи медицинских изделий активисты купили, чтобы вручить тем, кто их не носит.

В 14:00 часов у ЦУМа благовещенцы начали бесплатно раздавать медицинские маски людям. Цель — от центра города дойти до ТРЦ «Острова».

— Сейчас много людей болеют, некоторые умирают. Не все серьёзно воспринимают коронавирус. Мы своей акцией решили ещё раз напомнить, что ношение масок позволяет защитить себя от вируса, — рассказали нам организаторы.

Удалось раздать около тысячи масок. Завтра активисты продолжат акцию.

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#коронавирус

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