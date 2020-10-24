В Амурской области выявили 104 новых заражения коронавирусом
В Амурской области выявили 104 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.
У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 20 — бессимптомно, у 23 — в виде пневмонии.
По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 763 заражения коронавирусом. 4 991 человек выздоровел, 61 — скончался.
Показатель заболеваемости составляет 729,45 на 100 тысяч населения.
Всего обследовано на COVID-19 375 204 человека, в том числе за последние сутки — 3 746.
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