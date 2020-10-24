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24октября
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сегодня, 17:04 6

В Амурской области выявили 104 новых заражения коронавирусом

В Амурской области выявили 104 новых заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 104 новых случая COVID-2019. Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %, сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

У 61 человека заболевание протекает в виде ОРВИ, у 20 — бессимптомно, у 23 — в виде пневмонии.

По данным портала Стопкоронавирус.рф, с нарастающим итогом в регионе выявили 5 763 заражения коронавирусом. 4 991 человек выздоровел, 61 — скончался.

Показатель заболеваемости составляет 729,45 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID-19 375 204 человека, в том числе за последние сутки — 3 746.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    42 минуты назад

    Очень много с пневмонией.Похоже запускаем ситуацию.

  • Толбузянин

    Толбузянин
    26 минут назад

    Да уж

  • Нажми Обсудить на форуме

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    20 минут назад

    Сегодня решили % не считать? Правильно, не умеешь- не берись

  • Нажми Обсудить на форуме

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    18 минут назад

    Потому что творится в больницах и поликлиниках уже понятно что и где "подконтролем"

  • Нажми Обсудить на форуме

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    17 минут назад

    Почему не пишут по городам и районам?!?

    Сразу будет понятно, где недорабатывают власти.

  • marcepan

    marcepan
    15 минут назад

    Это фиаско, братан

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