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сегодня, 16:48 1

На Восточном приступили к подготовке запуска ракеты-носителя «Союз»

На Восточном приступили к подготовке запуска ракеты-носителя «Союз»
Фото: Роскосмос

На космодроме «Восточный» начались подготовительные мероприятия для запуска ракеты-носителя «Союз». Запуск будет совершен в декабре 2020 года в интересах британской компании OneWeb, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

— В соответствии с графиком технологических работ в рамках пусковой кампании OneWeb сотрудники космодрома произвели снятие с хранения российского разгонного блока «Фрегат» и его выгрузку, — говорится в сообщении госкорпорации.

OneWeb – это компания, планирующая вывести на орбиту планеты 600 околоземных спутников, которые позволят создать глобальную систему широкополосного интерната. На сегодняшний день на околоземной орбите находится 74 спутника этой компании. Стоит отметить, что доведение количество спутников до планируемого будет осуществляться силами российских ракет-носителей серии «Союз».

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#космос #технологии

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  • Кроненберг

    Кроненберг
    58 минут назад

    Как стало известно “Ъ”, под стражу взят Роман Бобков, директор космического центра «Восточный», филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ), головной структуры по обслуживанию одноименного космодрома. Вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны Дмитрием Фоминцевым господин Бобков обвиняется в махинациях со сдачей в эксплуатацию трех водозаборных сооружений для Восточного. Предполагаемый ущерб от их действий составил полмиллиарда рублей.

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