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24октября
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На дальневосточном гектаре в Серышевском районе создали ферму на 200 лошадей

На дальневосточном гектаре в Серышевском районе создали ферму на 200 лошадей
Фото: mio.amurobl.ru

В Серышевском районе рядом с селом Поляна семья Савчук стали обладателями четырёх дальневосточных гектаров. Амурчане построили ферму на 200 лошадей, в том числе — породистых, а так же завели 80 коров, 30 овец, свиней и кур, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Амурской области.

Фермеры рассказали, что разведением животных занимаются уже давно, но раньше землю приходилось арендовать у муниципалитета. Благодаря программе «Дальневосточный гектар» семье Савчук удалось расширить хозяйство.

Для привлечения людей семья ведет аккаунт в Инстаграм @koniushnia.poliana, в котором можно посмотреть на животных, а так же узнать информацию о том, как приехать, покататься на лошадях, пофографироваться с ними, а так же пообщаться с другими жителями фермы.

Помимо животных на ферме разводят и породистых голубей. Ими увлекается младший из детей семьи Савчук.

— Мы стараемся всегда и во всем помогать друг другу, в работе участвуют все члены семьи. Нашим детям нравится работа на ферме, они тоже постоянно в хозяйстве. Если у нас будет возможность расшириться и увеличить тем самым поголовье животных, мы обязательно ей воспользуемся, — говорит Ирина Савчук.

По словам министра имущественных отношений Амурской области Сергея Олиферова, Серышевский район входит в тройку лидеров по количеству выданных «дальневосточных гектаров» в Амурской области. В районе государственной программой воспользовались уже 820 раз.

— Главным образом люди берут участки для ведения личного подсобного хозяйства. Всего в области с начала действия программы «Дальневосточный гектар» выдано уже более 7 тысяч участков. Мы видим, что у людей есть реальная заинтересованность в получении участков, развитии на них своего дела, или строительстве собственного жилья, — сказал Сергей Олиферов.

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#сельское хозяйство

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