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24октября
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сегодня, 15:55 2

Законодательное собрание Амурской области уходит «на удалёнку»

Законодательное собрание Амурской области уходит «на удалёнку»
Фото: zsamur.ru

Законодательное собрание Амурской области перешло на удаленную работу. Депутаты Приамурья в срок до 26 октября должны высказать свое мнение по 64 проектам федеральных и областных постановлений и законов, сообщает пресс-служба заксобрания.

В блоке федеральных законов депутаты рассмотрят механизм нового расчета МРОТ. В инициативе предложено рассчитывать минимальный размер оплаты труда исходя не из потребительской корзины, а из медианного среднедушевого дохода. Это позволит рассчитывать прожиточный минимум в зависимости от уровня дохода большинства граждан. При таком расчёте МРОТ будет повышаться по мере роста доходов населения страны.

Также депутаты рассмотрят поправки в бюджет Приамурья на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Из полученных в казну за октябрь 236,7 миллионов рублей половину планируется направить на госпрограмму «Развитие здравоохранения Амурской области». На приобретение продуктов питания и медикаментов для государственных медучреждений планируется потратить 121 миллион рублей.

Следующим вопросом для рассмотрения парламентариев будет увеличение социальной доплаты для пенсионеров в 2021 году через изменение величины прожиточного минимума с 10 699 рублей до 11 272 рублей.

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#коронавирус #областная власть

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Комментарии
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    1 час назад

    Причина ухода? Устали,решили отдохнуть?

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    1 час назад

    В области же все с ковидом "под контролем"?

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