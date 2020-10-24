Строители моста через Амур получили правительственные награды

Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов принял участие в награждении строителей моста через Амур. По поручению председателя правительства Михаила Мишустина почётные грамоты и благодарности вручили монтажникам, плотникам, механикам, машинистам бульдозеров и инженерам.

Церемония прошла на международном мосту.

— Хочу сказать спасибо всем, кто участвовал в реализации этого сложнейшего проекта – строительства первого моста между Россией и Китаем. Здесь не было небольшого вклада, был только общий — и всем вместе нам удалось это сделать. Заслуженные награды правительства Российской Федерации сегодня вручаем наиболее отличившимся, — рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



Мостовой переход построили за три года — с 24 декабря 2016 года по 29 ноября 2019 года. Строительство шло без отставаний.

— Сегодня награды получили особо отличившиеся работники. Но в строительстве этого сложного объекта принимало участие большое количество строителей. Без профессиональной работы всех этот объект бы не построили. Работа была сложной, но мы справились. Конечно, очень приятно, что труд строителей так высоко оценили, — рассказал руководитель филиала компании по развитию и строительству моста «Амур (Хэйлунцзян)» в городе Благовещенске Евгений Корольков.

6 мая было получено разрешение на ввод моста в эксплуатацию от Минстроя России. Движение по переходу откроется после стабилизации эпидобстановки.

Длина моста составляет 1 080 метров. Каждая из сторон (российская и китайская) построила ровно половину – по 540 метров. Части строились синхронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Для фундаментов 10 опор забетонировано более 210 буронабивных свай диаметром 1,5 метра каждая на глубину, превышающую 30 метров.

Общая протяжённость мостового перехода — 19,4 километра. Сюда входит 6 километров дороги в Китае и 13,4 километра подъездных путей на территории России, в которых ещё 278 метров – это мост через протоку Каникурганскую. Основной мост на российской стороне начинается на острове, поэтому к нему и ведет Каникурганское сооружение.

Мост построен из российских материалов. На российской части детали иностранного производства – ванты. Они произведены во Франции.