Жители Циолковского пожаловались Василию Орлову на плохие дороги и освещение

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Космодром Восточный посетили начальник управления генеральной прокуратуры России на Дальнем Востоке Андрей Мондохонов, губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.



В начале рабочей поездки представителей власти на Восточный прошла встреча с жителями ЗАТО Циолковский. Люди смогли задать вопросы, касающиеся обустройства и жизни в городе.

Жители космограда пожаловались на плохое состояние инфраструктуры в городе, а именно отсутствие нормальной дороги к поликлинике ФМБА. Другой вопрос волнующий горожан — это плохое освещение в подъездах многоквартирных домов в старой части города, сообщает пресс-служба правительства области.

Следующим пунктом рабочей поездки стало посещение комплекса средств измерений сбора и обработки информации и оценка работы на стройплощадке стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Руководство объекта отчиталось о ходе работ и темпах строительства централизованного сооружения, командного пункта, стартового сооружения и технологического блока нафтила.