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Следственный комитет назвал причину смерти морских обитателей Авачинского залива на Камчатке (видео)

Следственный комитет назвал причину смерти морских обитателей Авачинского залива на Камчатке (видео)

Причиной гибели морских обитателей Авачинского залива на Камчатке Следственный комитет России назвал природный фактор, а именно цветение микроводорослей Gymnodinium. Из сообщения опубликованного на сайте РИА Новости стало известно, что в пробах почвы, воды и выброшенных на берег телах морских обитателей тяжелые металлы обнаружены не были. Анализы дайверов, которые обращались за медицинской помощью также не показали признаков токсического отравления.

— Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона, — сообщила Светлана Петренок, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Этой же версии придерживается и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В своём интервью телеканалу «Россия 24» он сказал о том, что «это точно уже не техногенная авария». К такому выводу в ведомстве пришли путем анализа множества версий, в том числе и землетрясений, вулканов, человеческого фактора. Министр заявил, что «Росприроднадзор пришел к выводам, что это не техногенная история, что разлива мы не нашли, не нефтепродуктов, не каких-либо других сильных превышений которые могли бы вызвать массовую гибель гидробионтов».

Вице президент Российской академии наук Андрей Адрианов в ходе пресс-конференции подтвердил версию с цветением микроарганизмов.

— Из донных осадков были выделены культуры микроводорослей. Все наши анализы были проверены по новейшим генетическим банкам данных, которые нам открыли наши зарубежные коллеги и, в общем то основной виновник цветения и выделения токсинов повлекших гибель донных животных это Karenia spp, обнаруженная в довольно высокой плотности, — сообщил Андрей Адрианов.

Напомним, что 2 октября в пабликах социальных сетей, а следом и в федеральных СМИ появилась информация о том, что в Тихий океан попали ядовитые химикаты. Эта версия была исключена практически сразу, хотя местные активисты и некоторые журналисты ещё её придерживались. 11 и 12 октября группа учёных исследовала водотоки и побережье Авачинского залива. Они установили, что причиной мора животных стали одноклеточные водоросли.

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#Дальний Восток #животные #природа

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