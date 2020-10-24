Следственный комитет назвал причину смерти морских обитателей Авачинского залива на Камчатке (видео)

— Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Всё это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона, — сообщила Светлана Петренок, официальный представитель Следственного комитета РФ.

Этой же версии придерживается и глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. В своём интервью телеканалу «Россия 24» он сказал о том, что «это точно уже не техногенная авария». К такому выводу в ведомстве пришли путем анализа множества версий, в том числе и землетрясений, вулканов, человеческого фактора. Министр заявил, что «Росприроднадзор пришел к выводам, что это не техногенная история, что разлива мы не нашли, не нефтепродуктов, не каких-либо других сильных превышений которые могли бы вызвать массовую гибель гидробионтов».

Вице президент Российской академии наук Андрей Адрианов в ходе пресс-конференции подтвердил версию с цветением микроарганизмов.

— Из донных осадков были выделены культуры микроводорослей. Все наши анализы были проверены по новейшим генетическим банкам данных, которые нам открыли наши зарубежные коллеги и, в общем то основной виновник цветения и выделения токсинов повлекших гибель донных животных это Karenia spp, обнаруженная в довольно высокой плотности, — сообщил Андрей Адрианов.

Напомним, что 2 октября в пабликах социальных сетей, а следом и в федеральных СМИ появилась информация о том, что в Тихий океан попали ядовитые химикаты. Эта версия была исключена практически сразу, хотя местные активисты и некоторые журналисты ещё её придерживались. 11 и 12 октября группа учёных исследовала водотоки и побережье Авачинского залива. Они установили, что причиной мора животных стали одноклеточные водоросли.